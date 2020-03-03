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Факты / Украина / Общество

Правительство упростило процесс открытия дошкольных учреждений в Украине

После упрощения условий открытия частных детсадов дошкольные учреждения смогут привлекать компании для обеспечения питания и медицинского обслуживания, а также нанимать на работу не только педагогических работников.

Кроме того, для начала деятельности в сфере дошкольного образования не обязательно иметь собственные пищеблоки и прачечные. В таком случае соответствующие услуги должны обеспечивать юридические лица и физические лица-предприниматели, которые имеют право их предоставлять.

В министерстве отмечают, что это будет способствовать открытию небольших учреждений дошкольного образования в приспособленных помещениях.

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Кроме того, согласно изменениям, детские сады смогут привлекать к работе не только педагогов, но и других специалистов, в услугах которых будет нуждаться заведение во время образовательного процесса.

Это поможет в выполнении вариативной составляющей обучения, которую заведение определяет с учетом особенностей региона, индивидуальных запросов детей или пожеланий родителей.

Соответствующее постановление вступит в силу через два месяца со дня его опубликования.

Ранее департамент образования и науки КГГА запретил проведение на территории детсадов и школ платных мероприятий и предоставление платных услуг во время уроков.

Источник: Минэкономразвития

Фото: Dreamstime

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