В Украине учителя со стажем до 10 лет получат по 21 тыс. грн – Минобразования

Учителя со стажем до 10 лет получат выплаты в размере 21 тыс. грн.

Кабмин направил в регионы субвенцию в размере 1 млрд 553 млн грн для выплаты надбавок более 73 тыс. учителям со стажем до 10 лет. Каждый из них получит 21 020 грн.

– Выплата учителю составит 21 020 грн, что эквивалентно десяти прожиточным минимумам для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2020 года. Средства будут выплачиваться учителям по основному месту работы в учебном заведении, – говорится в сообщении.

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Выплата будет осуществляться в конце года, единоразово и в полном размере.

В министерстве уточнили, что выплату получат педагоги, которые по состоянию на 1 января 2020 года работали учителем и имели педагогический стаж до 10 лет включительно, имеют педагогическую нагрузку в 2020 году и продолжают работать.

Напомним, 3 февраля правительство выделило дополнительно 2,2 млрд грн на зарплаты учителям. Выплачивать зарплату учителям будут впервые исходя из расчета реального количества учеников, а не по прошлогодним данным.