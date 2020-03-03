В Черновцах у больного диагностировано первое в Украине заболевание коронавирусной инфекцией Covid-19, заявил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

– У нас были четыре случая с подозрением. Сегодня это подозрение подтвердилось у одного человека, – отметил Ляшко.

Врач добавил, что всех лиц, контактировавших с больным – изолировали. Это семейная пара, которая возвращалась в Украину из Италии через Румынию.

– В аэропорту был проведен температурный скрининг, температура у мужчины была нормальная. После этого он вернулся в Черновицкую область, где проведен дополнительный температурный скрининг и предоставлена памятка о самоизоляции, поскольку человек путешествовал по странам, в которых были зарегистрированы случаи Covid 19, – отметил главный санитарный врач страны.

Они находятся в госпитальной базе еще с 29 февраля.

Читайте: Как распространяется коронавирус Covid-2019 по миру – карта и хронология

Все материалы и образцы дополнительно переданы во Всемирную организацию здравоохранения.

Минздрав начал работать с лицами, которые контактировали с больным. По словам Ляшко, их немного.

В связи с увеличение количества зараженных в Италии, украинские пограничники перешли на усиленный режим наблюдения за гражданами, которые прибывают из страны.

Кроме того, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что температуру будут измерять всем, кто прибывает в Украину из любой страны мира.

Со своей стороны глава ВОЗ заявил, что не стоит надеяться, что коронавирус обойдет какую-то страну.

Украина также ввела запрет на ввоз животных из Китая в связи с обнаружением коронавируса у собаки.