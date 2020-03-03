4 марта Верховная Рада внеочередно заседать в парламенте. Нардепы заслушают отчеты о деятельности правоохранительных органов и рассмотрят изменения в ряд законопроектов. В частности, будет подниматься вопрос работы Кабинета министров на предмет смены кадров для усиления правительства.

29 февраля президент Украины обратился в Верховную Раду Украины с просьбой включить дополнительные вопросы в повестку дня внеочередного пленарного заседания.

На внеочередном заседании запланировано рассмотрение следующих пунктов:

допуск подразделений ВС других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях;

вступление в силу положений относительно Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, видов и отдельных родов войск;

ратификация Рамочного договора между правительством Украины и правительством Французской Республики об официальной поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины;

внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины О предотвращении коррупции;

о Кабинете Министров Украины;

о деятельности МВД, СБУ, ГБР, НАБУ, Офиса Генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.

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Засідання Верховної Ради 9 скликання 04.03.2020 – порядок денний

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной Рады. Парламент соберется по требованию президента 4 марта в 16.00.