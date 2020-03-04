80% заболевших переносят коронавирус в легкой форме

Самоизоляция в случае заболевания новым типом коронавируса Covid-19 является достаточно безопасной, ведь у 80% пациентов это заболевание протекает в легкой форме.

Об этом во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

– Вместе с тем в обществе сформировалось ошибочное мнение о том, что мы должны всех, кто видел, слышал или прикоснулся к человеку, когда у него еще не было симптомов, мы должны изолировать в медицинских учреждениях, – сказал Ляшко.

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По его словам, есть четкие процедуры, прописанные ВОЗ. Кроме того, у Украины нет возможности изолировать здоровых людей, контактировавших с больным.

Сейчас планируется госпитализировать людей с коронавирусом Covid-19, если заболевание будет носить единичный характер в Украине, а в случае массового распространения инфекции госпитализация не станет обязательным условием.

Напомним, 3 марта в Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом.

Сейчас еще трех человек в Черновцах госпитализировали с подозрением на коронавирус.