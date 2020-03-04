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Факты / Украина

Арахамия назвал вакантные должности в правительстве Шмыгаля

Тимофея Милованова и Владимира Бородянского, скорее всего, не будет в правительстве Дениса Шмыгаля, потому что они против раздела министерств, которые возглавляют, рассказал председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия.

– Милованов не согласен на разделение министерства. А мы считаем, что это Министерство экономики сделали таким гигантом, фактически, монстром и немножко трудно этим управлять, несмотря на личность министра, – отметил нардеп.

Бородянский также против разделения Министерства министр культуры, молодежи и спорта.

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Также, по его словам, еще не определились с кандидатурами в Минаграполитики, с вице-премьер-министром по вопросам экономики, вице-премьер-министром по вопросам обороны, а также с министром образовании, министром экономики и министром культуры.

Напомним, Денис Шмыгаль стал премьер-министром Украины. За соответствующее решение проголосовали народные депутаты на внеочередном заседании Верховной Рады.

Источник: УНИАН

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