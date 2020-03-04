Отец Гандзюк призвал Зеленского не увольнять Рябошапку

Отец убитой активистки Екатерины Гандзюк призвал президента Владимира Зеленского не увольнять генерального прокурора Руслана Рябошапку.

По его словам, от времени работы Рябошапка в должности генерального прокурора, дело об убийстве его дочери начало продвигаться.

Также Виктор Гандзюк напомнил о том, что в Болгарии задержали фигуранта дела Левина.

– Если от бывшего генпрокурора я и Катя слышали только громкие и лживые обещания и упреки, то у нынешнего, кажется, наконец-то есть сдвиги. И вот новость – Рябошапку снимают. Это все начнется сначала? Будут новые прокуроры, которые заново будут знакомиться с делом? Опять начнут жаловаться на предшественников? – заявил Виктор Гандзюк.

Читайте: Очередная провокация: Рябошапка опроверг свое увольнение

Он также отметил, что ответственность за нераскрытые дела должен нести глава МВД Арсен Аваков.

Напомним, 3 марта Верховная Рада зарегистрировала проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.