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Факты / Украина

Отец Гандзюк призвал Зеленского не увольнять Рябошапку

Отец убитой активистки Екатерины Гандзюк призвал президента Владимира Зеленского не увольнять генерального прокурора Руслана Рябошапку.

По его словам, от времени работы Рябошапка в должности генерального прокурора, дело об убийстве его дочери начало продвигаться.

Также Виктор Гандзюк напомнил о том, что в Болгарии задержали фигуранта дела Левина.

– Если от бывшего генпрокурора я и Катя слышали только громкие и лживые обещания и упреки, то у нынешнего, кажется, наконец-то есть сдвиги.

И вот новость – Рябошапку снимают. Это все начнется сначала? Будут новые прокуроры, которые заново будут знакомиться с делом? Опять начнут жаловаться на предшественников? – заявил Виктор Гандзюк.

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Он также отметил, что ответственность за нераскрытые дела должен нести глава МВД Арсен Аваков.

Напомним, 3 марта Верховная Рада зарегистрировала проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.

Фото: Офис Президента

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