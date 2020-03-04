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Факты / Украина

Боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, четверо раненных

В течение последних суток боевики пять раз обстреляли позиции бойцов Операции объединенных сил.

В результате атак врага сегодня, 4 марта, четверо украинских военнослужащих получили ранения.

Противник совершил обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Читайте: Евроинтеграция, НАТО и мир на Донбассе: Зеленский очертил курс Украины

Огонь врага зафиксирован в районе н.п. Крымское, Орехово, Мироновское и Шумы.

Источник: Штаб ООС

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