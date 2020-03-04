Боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, четверо раненных

В течение последних суток боевики пять раз обстреляли позиции бойцов Операции объединенных сил.
В результате атак врага сегодня, 4 марта, четверо украинских военнослужащих получили ранения.
Противник совершил обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
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Огонь врага зафиксирован в районе н.п. Крымское, Орехово, Мироновское и Шумы.
Ранее Факты ICTV писали, что на Донбассе из-за попадания ракеты погиб сержант Сергей Руських.
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