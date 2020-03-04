Ко мне приходили с просьбой назначить “своего прокурора” – Рябошапка

Народные депутаты видят, что не могут “порешать” определенные вопросы в Офисе прокуратура после реформы, поэтому заинтересованы отправить в отставку генпрокурора, который им мешает.
Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.
– Мы сделали реформу, начали очищение и обновление, и, наверное, собственно, то, что мы начали очищаться от тех прокуроров, к которым вы ходили, с которыми вы что-то решали, наверное, вам не нравится, – сказал Рябошапка на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности в среду.
Генпрокурор добавил, что обеспокоенность среди нардепов возникла в связи с “хорошим прогрессом” по делу Приватбанка и Укрнафты.
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Он также рассказал, что некоторые народные депутаты из Слуги народа приходили к нему с просьбой назначить “своего прокурора”.
Рябошапка добавил, что его не интересует, найдется ли 226 голосов для его оставки.
Как сообщалось, комитет Рады рекомендовал нардепам рассмотреть проект о недоверии генпрокурору Рябошапке.