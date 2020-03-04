Голос требует поименное голосование за правительство – Вакарчук

Фракция Голос в Верховной Раде имеет несколько четких требований относительно назначения нового Кабмина, которые назвал Святослав Вакарчук в кулуарах парламента.

По его словам, прежде всего, должно быть поименное голосование за правительство.

– Они должны все выйти и рассказать свою программу, чтобы и те, кто будут за него голосовать, и украинский народ услышали, с кем имеют дело. Второе. Очень важно, чтобы мы сегодня не забыли о силовых структурах. Вопрос правоохранительных органов и ситуации в них является вопросом номер один, – подчеркнул председатель партии Голос.

Именно поэтому, как отметил Вакарчук, необходимо изменить повестку дня, и сначала рассмотреть ситуацию в силовых структурах.

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– Вопрос не в фамилиях, вопрос в подходах. В правительстве должны быть люди, у которых есть собственная, четко артикулированная позиция. Которые говорят: На этом стою! Мы не будем голосовать за это правительство, – добавил нардеп.

Напомним, 4 марта Верховная Рада Украины поддержала заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука.

Источник: Голос

Фото: Голос