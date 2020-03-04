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Факты / Украина / Политика

Гончарук: Не получал никакой незаконной команды от президента

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что ни разу не получал никаких незаконных поручений от президента Владимира Зеленского.

Об этом он сказал в Верховной Раде перед голосованием народных депутатов за его отставку.

– Мы боролись с коррупцией на всех участках, доверенных нам президентом, парламентом и украинским народом. Мы перекрыли много теневых схем, поэтому за последние месяцы на нас вылились тонны грязи в СМИ, – сказал Гончарук.

Также он добавил, что считает нынешнего президента Украины порядочным и честным человеком.

Ранее Факты ICTV писали, что в парламенте собрали достаточное количество подписей за отставку генпрокурора Украины Руслана Рябошапки.

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