В рамках реформирования системы здравоохранения инфекционные больницы будут финансироваться через систему реагирования на ЧС.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, был вопрос, что будет с инфекционными стационарами и отделениями с 1 апреля.

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В связи с этим приняли решение финансировать их за счет финансирования системы готовности к реагированию.

– Мы знаем, что инфекционных пациентов – не стабильное количество случаев за определенный период. Мы должны поддерживать систему этой готовности, чтобы на любой случай быть готовыми отреагировать, – сказал Ляшко.

Также он добавил, что в регионах продолжаются учения в инфекционных больницах и отделениях.

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса.