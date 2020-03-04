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Факты / Украина / Политика

Календарь и Уголовный кодекс: Зеленский анонсировал подарки для правоохранителей

Во время внеочередного заседания Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский иронично обратился к правоохранителям и анонсировал для них подарки.

– Сегодня мы услышим отчеты всех правоохранительных органов. Вы знаете, что президент не влияет на их работу. К сожалению. Однако я хотел бы сделать нашим правоохранителям два подарка. Первый – это календарь, он должен напомнить вам, что на дворе уже весна. Второй – это Уголовный кодекс, потому что есть подозрение, что у кого-то его нет. Надеюсь, что он станет вашей настольной книгой, – заявил президент.

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По словам президента, руководители правоохранительных органов на встрече летом уверяли его, что для результативной работы все есть, но нет политической воли.

– Я ее вам дал. Никто сверху не спускает какие-то фамилии или еще что. Как мне не вмешиваться в вашу деятельность, чтобы она принесла результаты? – заявил Зеленский.

Напомним, что комитет Верховной Рады рекомендовал нардепам рассмотреть проект о недоверии генпрокурору Рябошапке.

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