Комитет Рады рекомендует нардепам рассмотреть проект о недоверии генпрокурору Рябошапке

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту на пленарном заседании определиться относительно принятия или отклонения проекта постановления Верховной Рады о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.

Об этом сообщил глава комитета Денис Монастырский.

Большинством голосов члены комитета поддержали это предложение.

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Напомним, 3 марта Верховная Рада зарегистрировала проект постановления №3124 о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.

Сам Руслан Рябошапка, комментируя свою возможную отставку, сообщил, что вряд ли голосование будет успешным.

Напомним, 4 марта в 16.00 Рада во время внеочередного заседания начнет рассматривать вопросы, связанные с отставкой премьер-министра Алексея Гончарука и кадровыми изменениями в Кабмине.

Также нардепы заслушают отчет о деятельности правоохранительных органов.

Факты ICTV следят за внеочередным заседанием Рады онлайн.