Коронавирус в Украине: инфицированный мужчина чувствует себя лучше

Житель Черновцов, у которого диагностировали коронавирус, чувствует себя лучше, в лечении наблюдается положительная динамика.

– Утром у мужчины была температура 36,7 и незначительный кашель. У него нормальный аппетит. Наблюдаем положительную динамику, – сообщила заведующая инфекционным отделением областной клинической больницы Валентина Миндреску.

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Как сообщалось, 3 марта в Украине впервые зафиксирован случай коронавируса в Черновцах. Мужчина 29 февраля вернулся из поездки в Италию.

Его жена, которая также находилась в Италии, а позже – в самоизоляции у себя дома, 3 марта была помещена на обсервацию. Симптомов заболевания у нее не наблюдается.

Источник: Черновицкая ОГА