Коронавирус в Украине: во Львове создали оперативный штаб

Во Львове приняли решение о создании оперативного штаба после того, как в Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом Covid-19.

Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой.

По его словам, оперативный штаб возглавит заместитель мэра Галина Сличная.

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В его состав входят медики, фармацевты, работники образования, культуры и других важных сфер Львова. Каждый день штаб будет подавать оперативную информацию о распространении коронавируса.

– Сегодня мы не вводим карантин. В городе работает горячая линия 1580, где есть профессиональные специалисты. Вы всегда сможете получить там оперативную информацию, в частности, по медицинским вопросам. Работает телефон 103, всегда можно позвонить к семейному врачу, если у вас плохое самочувствие, – сказал Садовой.



Он добавил, что местные власти продолжают принимать меры для предотвращения распространения заболевания.

Напомним, 3 марта в Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом Covid-19. Инфекцию подхватил мужчина, который вернулся из Италии.

Источник: Львовский городской совет