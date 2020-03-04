Министром иностранных дел стал Дмитрий Кулеба. На пост руководителя внешнеполитического ведомства Кулебу предложил президент Украины Владимир Зеленский. Ранее он отвечал за евроатлантическую интеграцию Украины.

Кулеба работал в МИД Украины в 2005–2012 годах. К дипломатии он вернулся в 2014 году на должность постпреда Украины в Совете Европы, а в августе прошлого года стал вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Читайте: Рада проголосовала за новый Кабмин (СПИСОК)

За это решение проголосовали 288 народных депутатов из 382 зарегистрированных в сессионном зале.

От Слуги народа за это проголосовали 242 депутата, от Оппозиционной платформы – За жизнь – 0, от Европейской солидарности – 0, от Батьківщини – 0, от Голоса – 0, от группы За будущее – 18, от группы Доверие – 16, внефракционных – 12.

Ранее Факты ICTV писали, что на внеочередном заседании Верховной Рады народные депутаты проголосовали за назначение Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины. Представление о назначении в парламент внес президент Владимир Зеленский.