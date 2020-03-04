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Факты / Украина / Политика

Кулеба возглавил Министерство иностранных дел

Министром иностранных дел стал Дмитрий Кулеба. На пост руководителя внешнеполитического ведомства Кулебу предложил президент Украины Владимир Зеленский. Ранее он отвечал за евроатлантическую интеграцию Украины.

Кулеба работал в МИД Украины в 2005–2012 годах. К дипломатии он вернулся в 2014 году на должность постпреда Украины в Совете Европы, а в августе прошлого года стал вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

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За это решение проголосовали 288 народных депутатов из 382 зарегистрированных в сессионном зале.

От Слуги народа за это проголосовали 242 депутата, от Оппозиционной платформы – За жизнь – 0, от Европейской солидарности – 0, от Батьківщини – 0, от Голоса – 0, от группы За будущее – 18, от группы Доверие – 16, внефракционных – 12.

Ранее Факты ICTV писали, что на внеочередном заседании Верховной Рады народные депутаты проголосовали за назначение Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины. Представление о назначении в парламент внес президент Владимир Зеленский.

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