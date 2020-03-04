Кирилл Шевченко: что известно о руководителе Укргазбанка

Кирилл Шевченко – ведущий украинский банковский специалист, возглавляет Укргазбанк, профессиональный участник фондового рынка с почти двадцатилетним стажем.

Краткие биографические факты

Дата рождения: 25 октября 1972 г.

Место рождения: г. Тула, РФ, вскорости семья поселилась на Луганщине – в шахтерском городке Стаханове.

Среднее образование: общеобразовательная школа №28 в г. Стаханов.

Первая работа: на шахте им. Ильича в Стаханове, проработал здесь 2 года, сразу после окончания школы.

Высшее образование: экономический факультет Экономического государственного университета в Харькове (1989–1994).

Женат, есть взрослая дочка.

Свободно владеет английским языком.

Получив высшее экономическое образование, Кирилл Шевченко всегда работал исключительно в банковской отрасли. В 1994 г. его пригласили экономистом в отдел вкладных операций в кредитный банк Украины. Уже через год молодого работника ожидало повышение – он стал главным специалистом банка.

Через год Шевченко сменил место работы – сначала поработал в одном из отделений Райффайзен Банка Аваль в Харькове, а потом – в киевском банке Финансы и кредит. Тогда он еще только создавался, поэтому, приехав в столицу, Шевченко участвовал в его развитии. В этом банке он работал 11 лет, построив карьеру от начальника среднего звена до зампредседателя правления. Шевченко ушел из Финансы и кредит в 2006 г. Перед этим учреждение вошло в ТОП-10 самых больших финорганизаций согласно классификации НБУ.

В 2006 г. Кирилл Шевченко начал управлять ипотечным госучреждением, которое было создано по решению Кабмина для рефинансирования ипотек. Под руководством Шевченко для отечественного фондового рынка впервые были выпущены облигации с гарантией государства.

В 2009 г. на протяжении нескольких месяцев банкир был советником премьер-министра Юлии Тимошенко.

В 2010 г. Кирилл Шевченко с партнерами выкупил киевский Терра Банк. На тот момент у него были невысокие показатели. К 2012 г. Шевченко удалось их улучшить, и банк поднялся на 45-ю ступеньку среди украинских кредитно-финансовых учреждений, так как показатели рентабельности, роста активов и собственного капитала существенно улучшились. Со временем Кирилл Шевченко продал Терра Банк.

С 2012 по 2014 гг. банкир был участником группы правления в Государственном Сбербанке Украины – одном из самых больших банков нашей страны.

Отдельно стоит остановиться на карьере в Укргазбанке. Первый раз банкир пришел сюда в 2009 г. – тогда он стал членом наблюдательного совета. На этой должности пробыл около года. Через несколько лет, в 2014 г., финансиста назначили первым заместителем председателя правления Укргазбанка. А в 2015 г. Шевченко возглавил Правление банка.

Укргазбанк – отечественный экобанк

Входит в число наиболее крупных и успешных национализированных украинских банков, почти 95% его ценных бумаг – государственные.

В 2015 году банком начал управлять Шевченко, выбрав курс на внедрение и активное развитие зеленого банкинга.

В начале 2016 году Укргазбанк занял десятую ступеньку в стране по количеству активов, а уже через шесть месяцев – пятую.

На сегодняшний день количество клиентов банка достигло 2,1 млн.

Как и все банки сети Green Bank Network, Укргазбанк работает по трем направлениям: финансирование альтернативной энергетики, энергосберегающих технологий и защита окружающей среды.

Укргазбанк успешно сотрудничает с иностранными инвесторами. Его самый влиятельный партнер – International Finance Corporation. Эта финорганизация инвестирует в страны, которые активно развиваются. Лимит торгового финансирования от International Finance Corporation для Укргазбанка – 70 млн долларов.

Укргазбанк оказывает поддержку украинским бизнесменам – на так называемые зеленые проекты малого и среднего бизнеса он выделяет кредиты под льготную ставку 7–9%. Такие кредиты не имеют скрытых платежей или дополнительных требований. Кредитование на льготных условиях стало возможным для Укргазбанка благодаря тому, что он сотрудничает с Немецко-украинским фондом, государственными финучреждениями, международной International Finance Corporation, Американским агентством по международному развитию, правительством Беларуси, иностранными и украинскими холдингами и банками.

Часто в Укргазбанк обращаются предприниматели за кредитами на:

покупку качественной сельскохозяйственной техники, оборудования и транспортных средств белорусского производства по специальной программе;

лизинг транспортных средств (грузовых и пассажирских);

оформление страхового полиса на лизинговое имущество.

Заботясь об экологии

Главная стратегия работы Укргазбанка – это эко-банкинг. Он позволяет каждому украинцу оценить все преимущества внедрения инноваций, направленных на энергосбережение. По программе Эко-энергия частные лица, домовладения и предприятия могут взять кредит на приобретение тепловых насосов, солнечных и ветровых электростанций. Это позволит им использовать энергию со своей станции и существенно экономить на оплате коммунальных услуг. Выплачивать кредит можно равными частями. В качестве залога разрешается указать оборудование, которое будет приобретено. Также в банке можно получить кредит на покупку электрокара.

Укргазбанк выдал эко-кредит солнечной электростанции в г. Токмак Запорожской области. Теперь она может вырабатывать 14 миллионов кВт×ч – этого хватит, чтобы обеспечить жителей города и района электроэнергией. Также банк профинансировал Новотроицкую ветровую электростанцию. Она рассчитана на максимальную мощность в 70 МВт – этого хватит для обеспечения чистой энергией всей Херсонской области. Новые турбины могут вырабатывать полезную энергию 85% года. Запас жизненного цикла составляет не менее 20 лет.

Укргазбанк предлагает своим клиентам абсолютно новый банковский продукт – эко-депозит. Его средства банк направляет на финансирование украинских эко-проектов. Эко-депозит – это самая популярная среди клиентов программа. Всего через месяц после ее старта клиенты положили на эко-депозиты 1,3 млрд гривен. Если сразу после его появления сделать эко-депозит решалось 50% клиентов Укргазбанка, то теперь этот показатель возрос до 90%. Отдают предпочтение эко-вкладу преимущественно жители столицы, Сумской и Черкасской областей.

Каждый, кто открывает эко-депозит в Укргазбанке, делает вклад в экологическую модернизацию нашей страны. Средства, которые уже разместили вкладчики по новой программе, используются для финансирования около сорока энергоэффективных проектов, направленных на уменьшение выбросов СО2 в окружающую среду и производство зеленой электроэнергии.

Заботу об экологии можно проследить во всей работе Укргазбанка, в том числе и его офисе, где:

– для сортировки мусора, утилизации батареек и пластиковых банковских карт используются специальные контейнеры;

– установлено энергосберегающее освещение, которое обеспечивает существенную экономию средств;

– отсутствует бумажный документооборот;

– полностью отказались от использования пластика;

– документы подписываются электронной подписью.

Три года назад отечественный банк впервые в Европе начал изготавливать банковские карты из кукурузного материала и бамбука. Они практически не отличаются от обычных пластиковых карт. Срок их эксплуатации – три года.

По мнению Кирилла Шевченко, эко-банкинг – это не только сухие цифры, это еще и возможность сделать воду, которую мы пьем, воздух, которым мы дышим, и землю, которая дает нам пищу, чище. А от всего этого зависит наше здоровье и здоровье наших детей. Глава Правления украинского банка искренне рад, что люди понимают это и ассоциируют Укргазбанк с энергоэффективностью и экологичностью.

Благотворительность

Хобби

Украинский банкир любит спорт. Для него это лучший способ релаксации. В молодости он был альпинистом, сейчас отдает предпочтение кайтсерфингу. Кирилл Шевченко покорил Арарат, Эльбрус, Килиманджаро и Казбек. Почему он выбирает именно экстремальные виды спорта? По его мнению, они тренируют силу воли, закаляют тело и дарят очень сильные и глубокие ощущения.

Семья

У финансиста Кирилла Шевченко крепкая и дружная семья. С женой Юлией он уже более 20 лет. У пары взрослая дочь. Родители никогда не навязывали ей свое мнение, поэтому она выросла самостоятельной девушкой. С интересом изучает иностранные языки, увлекается разными видами спорта. Кирилл Шевченко гордится своей семьей, ведь она – это его самое большое достижение в жизни.