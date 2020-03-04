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Факты / Украина / Политика

Милованов отказался от работы в новом Кабмине – Гетманцев

На должность министра аграрной политики не будут назначать Тимофея Милованова, поскольку он сам отказался от этой должности.

Об этом сообщил народный депутат из фракции Слуга народа Даниил Гетманцев.

– Милованов сообщил, что он отказался от этой должности. Он не объяснил почему, я его не спрашивал, но очевидно он не видит как тот участок работы, который ему был предложен, организовать, – сказал Гетманцев.

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Народный депутат считает, что во время внеочередного заседания парламента не удастся проголосовать за весь состав правительства, потому некоторые посты в Кабмине все еще будут вакантными.

Напомним, 4 марта в 16.00 начнется внеочередное заседание Верховной Рады, на котором рассмотрят вопрос увольнения премьер-министра Алексея Гончарука.

Гончарук уже написал заявление на увольнение, которое рассмотрел Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти.

Источник: Интерфакс-Украина

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