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Факты / Украина / Политика

Новый глава Минздрава свой первый брифинг посвятит коронавирусу

Первый брифинг нового главы Министерства здравоохранения будет посвящен теме коронавируса в Украине.

– Отдельная тема – это коронавирус. Я хочу всех успокоить. Да, у нас есть первый подтвержденный случай. Но ситуация под контролем. Все необходимые меры приняты. И я думаю, что первый брифинг нового главы Минздрава будет посвящен именно этой теме, – заявил президент Украины Владимир Зеленский во время внеочередного заседания Верховной Рады.

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Он поблагодарил Зоряну Скалецкую за то, что оставалась с людьми в пгт Новые Санжары Полтавской области.

– Но в нашей медицине смелость не может быть одноразовой акцией. Нужно иметь смелость и признать, что многие не готовы ко второму этапу медицинской реформы 1 апреля, – подчеркнул Зеленский.

Напомним, 4 марта Верховная Рада Украины поддержала заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука.

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