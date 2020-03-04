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Факты / Украина / Общество

Получатели субсидий и льготники должны вернуть в бюджет 27 млн грн – Минфин

Только за октябрь 2019 года подтверждено 14 тыс. 737 случаев неправомерных социальных выплат на сумму 27,4 млн грн, которые подлежат возврату в бюджет. Такие результаты проверки 24,5 млн льготников и получателей субсидий за прошлый год, проведенной Минфином.

По данным ведомства, из названной суммы 13,7 млн грн – это субсидии, 2,6 млн грн – льготы и 11,1 млн грн – соцпомощь.

– В 2019 году верификацией было охвачено 8,8 млн получателей жилищных субсидий и членов их семей, 10,2 млн льготников и членов их семей, 5,5 млн получателей пособий и членов их семей, – говорится в ответе на запрос.

Среди главных нарушений – наличие у льготников незадекларированной недвижимости, транспортных средств, земельных участков, ценные покупки или оплата услуг на сумму, превышающую 50 тыс. грн.

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Есть также случаи предоставления субсидий умершим гражданам.

Минфин уже подготовил 12,9 млн рекомендаций органам, осуществляющим госвыплаты, для дополнительной проверки информации.

В то же время, по данным Счетной палаты, в 2019 году украинцы в 19 областях недополучили льготы и субсидии на оплату коммунальных услуг. Общая сумма долга перед населением составляет 14,6 млн грн.

Источник: Украинская правда

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