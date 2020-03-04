Самоизоляция людей, контактировавших с больными коронавирусом, безопасна – Ляшко

При распространении коронавируса самоизоляция в доме является безопасной.
Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
По его словам, это социальная ответственность каждого человека не выходить на улицу и не посещать общественные места.
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Также он отметил, что в обществе сформировалось ложное мнение о том, что необходимо экстренно изолировать в медучреждениях тех, кто видел или слышал инфицированных людей.
– Есть четкие алгоритмы Всемирной организации здравоохранения от 27 февраля о том, кого нужно изолировать. Эти вопросы должны решать специалисты, – сказал Ляшко.
Замминистра добавил, что специфичной терапии для лечения больных с вирусом Covid-19 не существует, больным предоставляется симптоматическое лечение.
И.о. генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин сообщил, что тест-систем для диагностики коронавируса в стране достаточно.
Он отметил, что Украина ожидает две миссии ВОЗ относительно готовности страны к возможному распространению коронавируса.
Ранее Факты ICTV писали, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса.