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Факты / Украина / Общество

Семь обстрелов и пятеро раненых: как прошли сутки на Донбассе

За сутки, 3 марта, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в рузельтати чего один военнослужащий ООС погиб, еще пятеро защитников получили ранения.

Боевики продолжают обстреливать наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Шесть обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток и один в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север.

За эти сутки российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Ранее Факты ICTV писали, что на Донбассе из-за попадания ракеты погиб сержант Сергей Руських.

Источник: Штаб ООС

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