Слуга народа заслушает Шмыгаля перед началом внеочередного заседания Рады

Во время заседания фракции Слуга народа, на котором будет присутствовать президент Владимир Зеленский, заслушают кандидата в премьер-министры Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

– Будем встречаться с кандидатом на пост премьер-министра. Он доложит текущую ситуацию по кадровым вопросам. Позже президент к нам присоединится, – сказал он.

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Александр Корниенко также прокомментировал информацию о том, что три кандидата на должности в новом составе правительства уже отказались быть в его составе. Он отметил, что действительно есть такая неподтвержденная информация.

В СМИ со ссылкой на источники сообщают, что кандидатуры на должности ряда министров в новом правительстве могут быть пересмотрены. Ожидается, что именно этому будет посвящена встреча Владимира Зеленского с фракцией перед началом внеочередного заседания.

Напомним, внеочередное заседание Верховной Рады начнется 4 марта в 16.00. Парламент рассмотрит вопросы, связанные с отставкой премьер-министра Алексея Гончарука и кадровыми изменениями в Кабмине.

Ранее во время заседания фракции Слуга народа президент Украины Владимир Зеленский предложил на пост премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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