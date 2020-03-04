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Факты / Украина / Политика

Это провал. Зеленский о коммуникации Кабмина с населением по платежкам за тепло

Президент Владимир Зеленский заявил, что Кабмин Алексея Гончарука провалил разъяснительную работу с населением по платежкам за тепло и газ.

– Фактически, я думаю, что правительство провалило разъяснительную работу. Это самое важное – разъяснительная кампания, коммуникация и работа с местными властями. Для того, чтобы люди во всех регионах почувствовали на себе уменьшение платежки за тепло, – заявил президент во время внеочередного заседания Верховной Рады.

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Зеленский добавил, что платежки у некоторых граждан в самом деле уменьшились, но из-за путаницы с начислениями люди этого не почувствовали.

– Сегодня цена на 35% ниже, чем в прошлом году, и самая низкая за последние четыре года. Но люди запутались из-за хаоса с платежами в январе и феврале. Где-то они стали меньше, где-то нет. Кому-то насчитали абонплату за доставку газа вперед, – подчеркнул президент.

Ранее Факты ICTV писали, что платежки за транспортировку газа уменьшат для людей без газоснабжения.

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