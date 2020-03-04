В Черновцах три человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Черновцах госпитализировали еще 3 человека с подозрением на коронавирус.

Пациентов привезли на карете скорой помощи.

В инфекционное отделение Черновицкой областной больницы госпитализировали двух мужчин и женщину.

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3 марта в Украине зафиксировали первый случай коронавируса. Больным оказался житель Черновцов. Он вместе с супругой возвращался в Украину из Италии через Румынию.

Сейчас состояние больного улучшилось. Его жена, у которой нет симптомов, осталась дома в самоизоляции.

К слову, у подъезда дома супругов собрались соседи и жители города, недовольные тем, что его жена все еще дома.

У Чернівцях перевіряють ще трьох людей через підозру на уханський коронавірус — їх привезли до інфекційного відділення місцевої обласної лікарні. Медики з автівки швидкої допомоги здали біокостюми на утилізацію, а саму машину дезінфікували pic.twitter.com/Gbcvar3R8i — hromadske (@HromadskeUA) March 4, 2020

Источник: Hromadske