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Факты / Украина / Общество

В метро Киева возможны сбои при оплате проезда банковскими картами

В киевском метрополитене возможен сбой при оплате за проезд банковскими картами.

4 марта в связи с техническими работами в период с 12.00 до 13.00 возможны отказы по операциям, совершенным в терминалах АО Ощадбанк, которые размещены в турникетах метрополитена.

Читайте: В Киеве хотят переименовать станцию метро Дорогожичи

Ранее Факты ICTV писали, что уже весной на первых станциях метро Киева заработает 4G-связь.

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