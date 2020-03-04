В Украине может резко возрасти количество инфицированных коронавирусом – ВОЗ

В Украине высокая вероятность того, что количество больных коронавирусом будет увеличиваться.

Об этом на брифинге заявил представитель Всемирной организации здравоохранения Ярно Хабихт.

– Важно подчеркнуть, что скорее всего мы станем свидетелями большего количества случаев заболевания в Украине. Однако суть заключается в готовности здравоохранения Украины противодействовать вспышкам этого заболевания, – заявил Хабихт.

Также он добавил, что крайне важно вовремя обращаться в медучреждения.

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине зафиксировали первый случай коронавируса.