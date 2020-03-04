В Украине может резко возрасти количество инфицированных коронавирусом – ВОЗ
В Украине высокая вероятность того, что количество больных коронавирусом будет увеличиваться.
Об этом на брифинге заявил представитель Всемирной организации здравоохранения Ярно Хабихт.
– Важно подчеркнуть, что скорее всего мы станем свидетелями большего количества случаев заболевания в Украине. Однако суть заключается в готовности здравоохранения Украины противодействовать вспышкам этого заболевания, – заявил Хабихт.
Также он добавил, что крайне важно вовремя обращаться в медучреждения.