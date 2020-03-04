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Факты / Украина

В Украине еще у шести человек подозревают коронавирус – Минздрав

В Украине зафиксировали еще шесть подозрений на коронавирус. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга в Киеве.

– В Украине зафиксированы шесть подозрений на коронавирусную инфекцию. Эти люди изолированы. Некоторые образцы биоматериала находятся в референс-лаборатории Центра общественного здоровья, некоторые будут доставлены в течение среды, – сообщил он.

Виктор Ляшко пока отказался называть регионы, в которых есть подозрение на коронавирус. Но он отметил, что состояние больного коронавирусом мужчины, которого госпитализировали в Черновцах, удовлетворительное.

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У него нет никаких симптомов пневмонии, температуры, кашель ослабляется. Больной находится в изоляции под наблюдением врачей.

Напомним, 3 марта в Украине зафиксировали первый случай заболевания на коронавирус. Его обнаружили у мужчины, который вернулся в Черновцы из Италии.

Горожане даже устроили бунт из-за того, что жена больного остается дома в самоизоляции и требовали, чтобы ее госпитализировали.

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