Михаил Федоров подал электронную декларацию об имуществе и доходах за 2019 год как кандидат на должность вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Украины, которую он сейчас занимает.

Федоров родился 21 января 1991 года. Он украинский IT-предприниматель, основатель диджитал-агентства.

В 2013 году основал в Запорожье рекламное агентство SMMStudio. Федоров является организатором Facebook Marketing Conf. Кроме того, он занимал должность операционного директора в образовательном проекте для предпринимателей Суперлюди.

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С 21 мая 2019 года — советник президента Украины по digital-направлению. Народный депутат Украины IX созыва от партии Слуга народа.

В августе 2019 года назначен на должность вице-премьер-министра Украины – министра цифровой трансформации Украины.

Декларация Федорова

Согласно декларации, за прошлый год Федоров заработал 4 млн 951 тыс. 835 грн, из которых 257 тыс. 841 грн составила заработная плата, 4 млн 690 тыс. 194 грн – доход от предпринимательской деятельности и 3 800 грн – гонорары, а его жена за прошлый год задекларировала 11 тыс. грн социальной помощи.

Он указал в декларации 465 861 грн, $6 157, €3 002 и 70 российских рублей на банковских счетах, а также $200 тыс. наличными, а его жена – 34 366 грн на банковских счетах и 350 тыс. грн наличными.

Федоров владеет квартирой (74,5 кв. м) в Киеве, а также арендует квартиру (75 кв. м) в Киеве, а зарегистрирован в доме (44,8 кв. м) в городе Васильевка Запорожской области.

Кроме того, он является собственником 90% ООО 5 Служба, 33% ООО СТАДИМИР и 100% ООО СММСТУДИО.

Кроме того чиновник владеет торговой маркой СММСТУДИО и 50% торговой марки Некстедо.

Напомним, что Верховная Рада утвердила предложенный премьер-министром Алексеем Гончаруком состав Кабмина Украины.