5 марта депутаты Верховной Рады должны во втором чтении рассмотреть изменения в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом, и ратификацию нескольких международных договоров.

В повестке дня также внесение изменений в различные статьи Конституции.

Эти законопроекты определены президентом Украины как первоочередные.

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Также 5 марта в 18.30 может состоятся внеочередного заседания Верховной Рады для рассмотрения проекта постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. За его отставку уже собрали достаточно голосов.

Порядок денний Верховної Ра…

Напомним, 3 марта Верховная Рада зарегистрировала проект постановления №3124 о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.