Изменения в Кабмине: с Миловановым и Дубилетом проведут дополнительные собеседования

Перед голосованием за кадровые изменения в Кабмине дополнительные собеседования должны пройти с министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом и министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым.

В частности, с Тимофеем Миловановым планируется собеседование на должность министра агрополитики. Об этом сообщила заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

Она также заявила, что Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц будет разделено на два министерства.

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В частности, ожидается, что одно министерство будет заниматься ветеранами, а другое – реинтеграцией Донбасса. По словам Евгении Кравчук, на должность главы нового министерства предлагается кандидатура Алексея Резникова.

Напомним, ранее народный депутат от фракции Слуга народа Александр Качура опубликовал заявление об отставке, написанное премьер-министром Алексеем Гончаруком.

4 марта в 16.00 начнется внеочередное заседание Верховной Рады. В повестке дня, в частности, вопрос кадровых изменений в Кабмине.