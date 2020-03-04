4 марта в 16.00 Верховная Рада соберется на внеочередное заседание. Нардепы заслушают отчет о деятельности правоохранительных органов и рассмотрят возможные ротации в Кабмине.
На внеочередном заседании запланированно рассмотрение следующих пунктов:
- допуске подразделений ВС других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях;
- вступление в силу положений относительно Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, видов и отдельный родов войск;
- ратификации Рамочного договора между правительством Украины и правительством Французской Республики относительно официальной поддержки усиления морской безопасности и охраны Украины;
- внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины о предотвращении коррупции;
- о Кабинете Министров Украины;
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- о деятельности МВД, СБУ, ГБР, НАБУ, офиса генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной Рады.