4 марта в 16.00 Верховная Рада соберется на внеочередное заседание. Нардепы заслушают отчет о деятельности правоохранительных органов и рассмотрят возможные ротации в Кабмине.

На внеочередном заседании запланированно рассмотрение следующих пунктов:

допуске подразделений ВС других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях;

вступление в силу положений относительно Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, видов и отдельный родов войск;

ратификации Рамочного договора между правительством Украины и правительством Французской Республики относительно официальной поддержки усиления морской безопасности и охраны Украины;

внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины о предотвращении коррупции;

о Кабинете Министров Украины;

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о деятельности МВД, СБУ, ГБР, НАБУ, офиса генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.



