В США надеются, что Украина продолжит путь реформ после назначения нового правительства.

Об этом заявил руководитель Евразийского центра Атлантического совета в Вашингтоне, бывший посол США в Украине Джон Хербст.

По его словам, мир услышал новые имена при назначении нового правительства. Однако в США и на Западе не знают, как будут ли новые министры внедрять реформы.

Хербст также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда имеют определенный опыт внедрения изменений, но этот опыт еще не идеален.

Читайте: Рада проголосовала за новый Кабмин (СПИСОК)

LIVE NOW – 🇺🇦🇺🇸 Why does the United States support Ukraine? https://t.co/kgq6HJsT4Z

— Eurasia Center (@ACEurasia) March 4, 2020