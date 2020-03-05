В США надеются, что Украина продолжит путь реформ после назначения нового правительства.
Об этом заявил руководитель Евразийского центра Атлантического совета в Вашингтоне, бывший посол США в Украине Джон Хербст.
По его словам, мир услышал новые имена при назначении нового правительства. Однако в США и на Западе не знают, как будут ли новые министры внедрять реформы.
– Мы услышали новые имена, однако нам неизвестно, будут ли эти люди продолжать политику реформ, – сказал дипломат.
Хербст также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда имеют определенный опыт внедрения изменений, но этот опыт еще не идеален.
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LIVE NOW – 🇺🇦🇺🇸 Why does the United States support Ukraine? https://t.co/kgq6HJsT4Z
— Eurasia Center (@ACEurasia) March 4, 2020
Сотрудничество между Украиной и МВФ Хербст назвал успешным.
К слову, 4 марта прошло внеочередное заседание Верховная Рада Украины. Во время него парламент уволил премьер-министра Алексея Гончарука.