Часы, авто и 1 млн грн: Криклий подал декларацию

4 марта министр инфраструктуры Владислав Криклий подал электронную декларацию.

За 2019 год он заработал 1 млн 79 тыс. 62 грн.

Заработная плата составила 752 316 грн, 84 тыс. грн – доход от отчуждения ценных бумаг, 242 746 грн – банковские проценты и бонусы.

Также он указал в декларации 1 725 065 грн $1,147 и € 2,184 на банковских счетах, а также €150 тыс., $255 тыс. наличных.

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Министр владеет квартирой 119,6 кв. м и недостроенным паркоместом в столице, а также у него есть дача в Киеве в 100,6 кв. м.

В декларации указан автомобиль Smart Fortwo Coupe 2017 года выпуска, пара наручных часов Franck Muller и Breitling, а также право собственности на два товарных знака.

Напомним, 4 марта министр инфраструктуры Владислав Криклий сохранил свой пост в новом составе Кабмина. Факты ICTV собрали все, что известно о чиновнике.