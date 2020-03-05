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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Гривна укрепляется к доллару: курс валют на 5 марта

Нацбанк укрепил курс гривны по отношению к доллару, а евро продолжает дорожать.

По состоянию на утро 5 марта курс доллара в Украине составляет 24,93 грн за $1. Валюта подешевела на 4 копейки.

Курс евро поднялся на 2 копейки и теперь составляет 27,68 грн за €1.

Читайте: Будет стабильной или окрепнет. Эксперты не видят угроз для гривны

Курс валют в Украине на 5.03 от НБУ:

  • $1 – 24,93;
  • €1 – 27,68
  • 1 злотый – 6,43 грн.

Ранее в НБУ рассказали, что влияние укрепления гривни на экономику Украины было многосторонним.

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