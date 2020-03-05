Нацбанк укрепил курс гривны по отношению к доллару, а евро продолжает дорожать.
По состоянию на утро 5 марта курс доллара в Украине составляет 24,93 грн за $1. Валюта подешевела на 4 копейки.
Курс евро поднялся на 2 копейки и теперь составляет 27,68 грн за €1.
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Курс валют в Украине на 5.03 от НБУ:
- $1 – 24,93;
- €1 – 27,68
- 1 злотый – 6,43 грн.
Ранее в НБУ рассказали, что влияние укрепления гривни на экономику Украины было многосторонним.
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