Кабмин отозвал законопроект О труде, предусматривающий новое трудовое законодательство

Кабинет министров отозвал проект Закона о труде №2708, которым планировалось ввести новое трудовое законодательство.

Об этом свидетельствует информация с карточки законопроекта на сайте Верховной Рады.

В разделе о состоянии прохождения документа отмечается, что 4 марта 2020 – проект закона О труде отозван.

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Ранее мониторинговая Миссия Европейской конфедерации профсоюзов заявила о необходимости изменений законопроекту №2708, которым предлагается ввести новое трудовое законодательство.

Эксперты выступили против отдельных положений проекта закона О труде. В частности, профсоюзы считают, что законопроект лишает работников правовой защиты, а профсоюзные комитеты – способности их защищать.