Коронавирус в Черновцах: в регионе ограничили проведение массовых мероприятий

Черновицкая ОГА в связи с распространением коронавируса ввела ограничение на проведение массовых мероприятий.

Кроме того, решается вопрос о введении карантина в школах.

– На заседании будет принято решение о введении карантина для всех дошкольных учебных заведений, школ, а также высших учебных заведений. Также, по рекомендации итальянского правительства, мы вводим ограничения мероприятий с большим скоплением людей, – заявил глава ОГА Сергей Осадчук.

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Также Осадчук призвал людей, ощущающих симптомы заболевания, не бояться и обращаться к медикам.

Ранее главные санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине в связи с коронавирусом отменят все массовые мероприятия и закроют школы в ближайшее время.