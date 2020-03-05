Коронавирус в Черновцах: в регионе ограничили проведение массовых мероприятий
Черновицкая ОГА в связи с распространением коронавируса ввела ограничение на проведение массовых мероприятий.
Кроме того, решается вопрос о введении карантина в школах.
– На заседании будет принято решение о введении карантина для всех дошкольных учебных заведений, школ, а также высших учебных заведений. Также, по рекомендации итальянского правительства, мы вводим ограничения мероприятий с большим скоплением людей, – заявил глава ОГА Сергей Осадчук.