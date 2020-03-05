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Факты / Украина

Люди с прививкой от кори почти не болеют коронавирусом – Данилов

Подавляющее большинство людей, умирающих от нового коронавируса – пожилые люди, которым 80-85+ лет.

В то же время люди с прививкой от кори почти не болеют, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он также сообщил, что эксперты до сих пор не создали вакцины от коронавируса, но это может произойти в ближайшее время.

– Наши ученые также общаются с ведущими научными центрами мира, – сказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, самый большой помощник коронавирусу – это безосновательная паника людей.

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– Более того, от обычного гриппа погибает больше людей, чем от коронавируса, ежегодно это около 650 тыс., – сообщил Данилов.

К слову, Всемирная организация здравоохранения заявила, что смертность от нового коронавируса выше, чем от сезонного гриппа.

Источник: Українське радіо

Фото: Getty Images

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