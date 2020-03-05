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Факты / Украина

Маски – это не защита от коронавируса, а обманчивое ощущение безопасности – Ляшко

Медицинские маски – это обманчивое ощущение безопасности.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения страны, главный санитарный врач Виктор Ляшко в Новых Санжарах во время встречи завершивших обсервацию эвакуированных из Уханя людей.

– Маски – это не защита, это обманчивое ощущение безопасности. Маска надевается только на человека, у которого есть симптомы острой респираторной вирусной болезни, и именно в этом случае ее необходимо носить, – рассказал замминистра.

Также Ляшко призвал не создавать лишний ажиотаж.

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– Мы не должны создавать ажиотаж там, где его не должно быть. Покупайте мыло и мойте руки с мылом, обрабатывайте руки антисептиком, – подытожил он.

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