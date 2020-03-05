PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Меньше 1 млн грн и скромное авто – глава Минветеранов Бессараб подал декларацию

4 марта новоизбранный министр по делам ветеранов Сергей Бессараб подал декларацию за 2019 год.

В прошлом году он получил 992 тыс. грн доходов.

Среди источников доходов министр указал свое основное место работы, пенсию и социальную помощь.

Вместе с женой Бессараб владеет автомобилями Toyota Camry (стоимостью 368 тыс. грн) и Mitsubishi Padgero (стоимостью 228 тыс. грн).

Читайте: Вслед за Кабмином: уволят Рябошапку и кто возглавит ОГП

Собственного жилья в Киеве у министра нет. В декларации он указал свою квартиру в Чернигове, которая была предоставлена ​​Министерством обороны Украины, и земельный участок размером 1000 кв. м. на Черниговщине.

На банковских счетах у Сергея Бессараба находится 101 тыс. грн и $1,1 тыс.

Наличными он задекларировал еще $4 тыс. и €4 тыс.

Факты ICTV недавно публиковали биографию Сергея Бессараба. 4 марта решением Верховной Рады он был назначен на должность министра по делам ветеранов Украины.

Источник: НАЗК

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка