4 марта новоизбранный министр по делам ветеранов Сергей Бессараб подал декларацию за 2019 год.
В прошлом году он получил 992 тыс. грн доходов.
Среди источников доходов министр указал свое основное место работы, пенсию и социальную помощь.
Вместе с женой Бессараб владеет автомобилями Toyota Camry (стоимостью 368 тыс. грн) и Mitsubishi Padgero (стоимостью 228 тыс. грн).
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Собственного жилья в Киеве у министра нет. В декларации он указал свою квартиру в Чернигове, которая была предоставлена Министерством обороны Украины, и земельный участок размером 1000 кв. м. на Черниговщине.
На банковских счетах у Сергея Бессараба находится 101 тыс. грн и $1,1 тыс.
Наличными он задекларировал еще $4 тыс. и €4 тыс.
Факты ICTV недавно публиковали биографию Сергея Бессараба. 4 марта решением Верховной Рады он был назначен на должность министра по делам ветеранов Украины.
Источник: НАЗК