Мифы о ценных бумагах – результат становления украинского фондового рынка – эксперт

По данным исследования Gallup, в 2019 году почти 55% населения США были владельцами акций компаний. Западные фондовые рынки существуют давно, поэтому значительная часть населения США и Западной Европы вовлечена в мир биржевых торгов.

Когда украинцы задумываются об инвестировании собственных средств, они традиционно вспоминают о банковских депозитах, потому что в нашей стране до сих пор существует ряд предубеждений относительно инвестиций в ценные бумаги. Об этом рассказал Денис Белый – аналитик ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА.

– Акции и биржи исключительно для богачей – это обычный миф, который не соответствует действительности. Для начала инвестирования не нужно иметь много денег – одну акцию компании можно приобрести, например, за $100, а облигацию внутреннего государственного займа – за 1 150 грн. Государственная облигация, номинированная в валюте, стоит дороже $1 150. Итак, чтобы стать владельцем ценных бумаг, достаточно сэкономить 24-30 тыс. грн свободных средств и посетить банк или лицензированную Минфином инвестиционную компанию, – пояснил эксперт.

По его мнению, украинцы до сих пор считают акции рискованным инструментом для инвестирования, хотя факты говорят об обратном. Историческая динамика индекса S&P 500 (включает 500 самых дорогих компаний США) убеждает – за последние 20 лет американский фондовый рынок рос, несмотря на кризис 2007-2008 годов.

Он находится в состоянии устойчивого роста (с периодическими коррекциями в виде кризисов) еще со времен Великой депрессии в США (1929-1933 года). Если инвестор планирует инвестировать на период до 10 лет, можно снизить риски спекулятивного изменения стоимости, приобретя “голубые фишки” – ценные бумаги наиболее крупных, ликвидных и надежных брендов.

– Большинство мифов о ценных бумагах – это результат мучительного становления украинского фондового рынка на первоначальном этапе. Действительно, отечественные реалии далеки от идеала – в Украине без риска можно инвестировать только в государственные ценные бумаги, немного высший риск имеют корпоративные облигации и акции нескольких эмитентов. А вот инвестиции на развитом рынке США – это возможность воочию убедиться в простоте осуществления инвестиций, можно даже просчитывать ожидаемые доходы, – пояснил эксперт ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА.

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Рыночные цены на акции зависят от публичной информации относительно конкретной компании. Иногда бывают случаи, когда рынок слишком оптимистично оценивает будущие успехи компании и переоценивает ее.

Однако после первой же неудачи цена акций бренда корректируется до справедливой цены, а в случае значительных провалов – даже ниже справедливой стоимости.

– Задача инвестора – самостоятельно или с помощью финансового консультанта определить – переоценена или недооценена определенная акция, и принять соответствующее инвестиционное решение. Если решение будет основываться на взвешенной фундаментальной оценке и техническом анализе, значит инвестировать в ценные бумаги вполне безопасно и выгодно. Чтобы обезопасить себя и получить максимум выгоды, выбирайте инвестиции с долгосрочным горизонтом, – рассказывает аналитик ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА Денис Белый в статье Мифы об инвестициях на фондовом рынке.

Напомним, правительство разрабатывает пять законопроектов для развития программы Инвестиционная няня. Об этом заявил Тимофей Милованов на форуме Level Up Ukraine 2020.