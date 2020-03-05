В Кропивницком сотруднику ГСЧС 24-летняя жена родила четверню на 32 неделе беременности.

Близняшки однояйцевые, а значит будут похожи друг на друга как две капли воды. Рост каждой 42−43 см, а вес – около двух кг.

По словам специалистов, такой случай уникален, ведь в мире их зафиксировано не больше семидесяти, а шансы родить четырех близняшек – 1 к 13 млн.

К слову, для молодых родителей это первенцы. Близняшки появились на свет путем кесарева сечения, а сейчас находятся под наблюдением в реанимации.

– Мы предполагали, что может быть двойня. Потому что в роду у жены есть двойняшки. Когда во время одного из УЗИ нам сказали, что будет тройня, мы были, мягко говоря, удивлены. А на 19 неделе на УЗИ вдруг нашли и четвертого. Это был настоящий шок. Настя была очень напугана, – рассказал отец младенцев Владислав.

Он добавил, что они вдвоем очень волновались, а ему на работе даже дали выходной.

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– Заранее знали, что это будет кесарево сечение. На предполагаемую дату родов мне на работе дали отгул, чтобы я мог быть рядом. Кесарево сечение планировали на утро, но девочки решили появиться на свет чуть раньше – у Насти отошли воды поздно вечером, – отметил Владислав.

Девочкам уже успели дать имена: Виктория, Елизавета, Милослава и Диана.

Ранее Факты ICTV писали, что украинская врач Елена Федченко приняла роды на борту воздушного судна. Роженицей оказалась 23-летняя гражданка Таиланда, которая скрывала свою беременность.