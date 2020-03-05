В Верховной Раде на внеочередном заседании 5 марта будут рассматривать постановление О выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

– Не расследование и торможение резонансных уголовных дел свидетельствуют о нежелании, невозможность или неспособность генерального прокурора обеспечить выполнение задач, поставленных законом перед Офисом прокурора, в том числе и перед прокуратурой в целом, – говорится в пояснительной записке к постановлению.

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Старт внеочередного заседания запланировано на 18.30.

Объявления недоверия Рябошапке будет служить основанием для его увольнения с должности.

Напомним, 3 марта Верховная Рада зарегистрировала проект постановления №3124 о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.

Инициатором этого постановления стал народный депутат из фракции Слуга народаМаксим Бужанский.

4 марта Комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту на пленарном заседании определиться относительно принятия или отклонения проекта постановления. Большинством голосов члены комитета поддержали это предложение.