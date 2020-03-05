PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Вопрос отставки Рябошапки – трансляция заседания Рады 5 марта (ОНЛАЙН)

В Верховной Раде на внеочередном заседании 5 марта будут рассматривать постановление О выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

– Не расследование и торможение резонансных уголовных дел свидетельствуют о нежелании, невозможность или неспособность генерального прокурора обеспечить выполнение задач, поставленных законом перед Офисом прокурора, в том числе и перед прокуратурой в целом, – говорится в пояснительной записке к постановлению.

Читайте: 50 на 50 – в Слуге народа нет единства относительно отставки Рябошапки

Старт внеочередного заседания запланировано на 18.30.

Объявления недоверия Рябошапке будет служить основанием для его увольнения с должности.

Напомним, 3 марта Верховная Рада зарегистрировала проект постановления №3124 о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.

Инициатором этого постановления стал народный депутат из фракции Слуга народаМаксим Бужанский.

4 марта Комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту на пленарном заседании определиться относительно принятия или отклонения проекта постановления. Большинством голосов члены комитета поддержали это предложение.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка