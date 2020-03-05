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В Черновицкой области закрыли школы, детсады и ВУЗы на карантин

В Черновицкой области закрыли школы, детские сады и ВУЗы из-за, подтвержденного первого случая заражения коронавирусом.

Мэр города Алексей Каспрук сообщил, что учеба приостановлена до 22 марта включительно.

Также отменены концерты и другие массовые мероприятия.

Читайте: 8 марта отменят в школах и детсадах Черновцов из-за коронавируса

Ранее глава Черновицкой ОГА Сергей Осадчук сообщил, что по рекомендации итальянского правительства, были введены ограничения мероприятий с большим скоплением людей.

Также он призвал людей с симптомами заболевания не бояться и обращаться к медикам.

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