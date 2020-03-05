В Черновцах госпитализировали еще двух людей с подозрением на коронавирус

Сегодня, 5 марта, еще двух жителей Черновицкой области, у которых зафиксировали симптомы коронавируса, госпитализировали в инфекционное отделение областной клинической больницы.

Накануне украинцы вернулись из Италии, сообщила Черновицкая областная государственная администрация.

Вчера в больницу госпитализировали еще четверых буковинцев с признаками инфекционного заболевания. Образцы их анализов изучают эксперты вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья.

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Власти Черновицкой области также назвала фейком новость о заражении черновчанина в Ровно.

К слову, мужчина, у которого 3 марта зафиксировали первый случай коронавируса в Украине, чувствует себя лучше.