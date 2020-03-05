В Украине разделят должности главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба

27 марта 2020 года вступит в силу закон о разделении должностей главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба ВСУ.

– Парламент внес изменения в подпункти 2 и 3 пункта 1 раздела VI Заключительные и переходные положения закона О национальной безопасности Украины, – говорится в сообщении Рады.

Изменения поддержали 293 депутата.

Согласно 16 ст. закона О национальной безопасности Украины, главнокомандующего ВСУ назначает президент по представлению министра обороны. Он подчиняется президенту и министру обороны, увольняется президентом.

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Начальника Генштаба ВСУ также назначает и увольняет президент по представлению министра обороны. Начальник Генерального штаба подчиняется главнокомандующему Вооруженных сил.

Верховна Рада #Рада9 ухвалила Закон Про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про національну безпеку України” щодо набрання чинності положеннями стосовно Головнокомандувача ЗСУ, Генштабу Збройних Сил, видів і окремих родів військ (сил) #ЗП3015 pic.twitter.com/ljFtEXVtmr — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 4, 2020

К слову, 4 марта прошло внеочередное заседание Верховная Рада Украины. Во время него парламент уволил премьер-министра Алексея Гончарука.