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Факты / Украина / Общество

В Украине появился первый санитарный вертолет для эвакуации больных коронавирусом

5 марта на базе ГСЧС заработал санитарный вертолет МИ-8МТВ-1, который предназначен для транспортировки пациентов с коронавирусом. Его уже осмотрел президент Владимир Зеленский вместе с министром МВД Арсеном Аваковым.

В пресс-службе Офиса президента сообщили, что медики продемонстрировали все возможности нового вертолета.

В Украине появился первый санитарный вертолет для эвакуации больных коронавирусом / 5 фотографий

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Он оснащен изоляционной капсулой, биозащитными комплектами, дезинфекционным душем, специальным модулем, в котором фиксируется индивидуальная капсула с пациентом во время перелета, и всем необходимым реанимационным оборудованием.

– Этот вертолет – только для экстренных случаев, и я надеюсь, что таких случаев у нас не будет. Но если что-то случится – мы будем готовы, – отметил Зеленский.

Также бригада медиков на практике показала порядок действий при эвакуации и перевозки пациентов.

Вертолет может транспортировать от двух до шести пациентов, преодолевая расстояние до 1200 км.

Как сообщали Факты ICTV, 5 марта в Новых Санжарах завершился период обсервации 89 эвакуированных из Уханя. Согласно результатам исследований, Covid-19 и подозрений на новый коронавирус не обнаружили ни у эвакуированных, ни у персонала, который контактировал с ними в обсервации.

Источник: Офис Президента

Фото: Офис Президента

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