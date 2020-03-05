









В Украине появился первый санитарный вертолет для эвакуации больных коронавирусом / 5 фотографий

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Он оснащен изоляционной капсулой, биозащитными комплектами, дезинфекционным душем, специальным модулем, в котором фиксируется индивидуальная капсула с пациентом во время перелета, и всем необходимым реанимационным оборудованием.

– Этот вертолет – только для экстренных случаев, и я надеюсь, что таких случаев у нас не будет. Но если что-то случится – мы будем готовы, – отметил Зеленский.

Также бригада медиков на практике показала порядок действий при эвакуации и перевозки пациентов.

Вертолет может транспортировать от двух до шести пациентов, преодолевая расстояние до 1200 км.

Как сообщали Факты ICTV, 5 марта в Новых Санжарах завершился период обсервации 89 эвакуированных из Уханя. Согласно результатам исследований, Covid-19 и подозрений на новый коронавирус не обнаружили ни у эвакуированных, ни у персонала, который контактировал с ними в обсервации.

Источник: Офис Президента

Фото: Офис Президента