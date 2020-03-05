В Украине появился первый санитарный вертолет для эвакуации больных коронавирусом

5 марта на базе ГСЧС заработал санитарный вертолет МИ-8МТВ-1, который предназначен для транспортировки пациентов с коронавирусом. Его уже осмотрел президент Владимир Зеленский вместе с министром МВД Арсеном Аваковым.
В пресс-службе Офиса президента сообщили, что медики продемонстрировали все возможности нового вертолета.
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Он оснащен изоляционной капсулой, биозащитными комплектами, дезинфекционным душем, специальным модулем, в котором фиксируется индивидуальная капсула с пациентом во время перелета, и всем необходимым реанимационным оборудованием.
– Этот вертолет – только для экстренных случаев, и я надеюсь, что таких случаев у нас не будет. Но если что-то случится – мы будем готовы, – отметил Зеленский.
Также бригада медиков на практике показала порядок действий при эвакуации и перевозки пациентов.
Вертолет может транспортировать от двух до шести пациентов, преодолевая расстояние до 1200 км.
Как сообщали Факты ICTV, 5 марта в Новых Санжарах завершился период обсервации 89 эвакуированных из Уханя. Согласно результатам исследований, Covid-19 и подозрений на новый коронавирус не обнаружили ни у эвакуированных, ни у персонала, который контактировал с ними в обсервации.
Источник: Офис Президента
Фото: Офис ПрезидентаPGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
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