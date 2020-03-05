5 марта депутаты Верховной Рады должны во втором чтении рассмотреть изменения в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом, и ратификацию нескольких международных договоров.
В повестке дня также внесение изменений в различные статьи Конституции.
Эти законопроекты определены президентом Украины как первоочередные.
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Также 5 марта в 18.30 может состоятся внеочередного заседания Верховной Рады для рассмотрения проекта постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. За его отставку уже собрали достаточно голосов.
Порядок денний Верховної Ра…
Напомним, 3 марта Верховная Рада зарегистрировала проект постановления №3124 о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.
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