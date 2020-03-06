Новый Кабмин не намерен продавать или отдавать в концессию Укрзализныцю

Кабинет министров Украины не намерен продавать или передавать в концессию акционерную госкомпанию Укрзализныця, которая обеспечивает более 80% грузовых и около 50% пассажирских перевозок в стране.

Об этом сообщил в эфире одного из телеканалов новоизбранный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

– Нет таких намерений (продать или отдать в концессию Укрзализныцю, – Ред.), – заявил Шмыгаль.

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Он также отметил, что объекты стратегической инфраструктуры государства должны содержаться в надлежащем виде, а остальные необходимо выставить на продажу.

– Все остальное надо выставить на продажу, отдать это в рыночную экономику, развивать и пользоваться этим для украинцев, – добавил новый глава правительства.

Напомним, 5 февраля компания Укрзализныця подписала меморандум о сотрудничестве с немецким железнодорожным перевозчиком Deutsche Bahn.